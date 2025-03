De Luca, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero. Queste le sue parole: “Il Milan è in difficoltà ma non va sottovalutato. Se l’Udinese dovesse fare l’impresa a San Siro, le motivazioni sarebbero più alte, ma queste a prescindere devono esserci sempre. Credo che Neres e Anguissa partiranno dalla panchina, bisogna puntare su Gilmour e Raspadori al momento. Non credo che Conte vada via, è una persona serie e ha avviato un progetto con il Napoli”.