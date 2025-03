Conte: “Saremmo dei folli e degli stupidi se a – 3 non credessimo allo scudetto”

Antonio Conte è intervenuto oggi nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli – Milan. Il tecnico leccese ha chiarito la sua volontà di voler proseguire la corsa scudetto e portare il Napoli più in alto possibile in classifica. Ecco le sue parole:

“Noi partiamo da un presupposto, saremmo dei folli, degli stupidi se oggi, arrivati a nove giornate dalla fine quando ti ritrovi a tre punti dalla prima della classe, non farci un pensiero. Con tutti i pregi che noi possiamo avere e tutti i difetti, noi comunque siamo lì e penso che siamo in una posizione che nessuno avrebbe immaginato a inizio anno. Siamo lì, quindi è giusto crederci ed è giusto mettere tutto quello che abbiamo a disposizione. Però come dico sempre: noi dobbiamo uscire dal campo sempre con la maglia sudata, è questo che penso il nostro tifoso stia apprezzando. Al di là della vittoria, del pareggio, della sconfitta, vedono comunque una squadra che è sempre pronta a dare il tutto per tutto. Sappiamo poi benissimo che chi vince è una sola. Dobbiamo crederci, sapendo che sarà dura anche il piazzamento Champions League perché è tutto ancora in in ballo. Mancano nove partite. Bisognerà conquistare un posto in Europa, possibilmente anche nell’Europa che conta, guardando sempre davanti. Convivere con lo stress, convivere con la pressione, deve essere per noi una cosa che ci deve dare orgoglio e soddisfazione, perché significa che stiamo lottando per un obiettivo primario”.