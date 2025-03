L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito una questione legata al futuro mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, Davide Frattesi sarà tra i più discussi del mercato estivo. Il centrocampista potrebbe essere ceduto dall’Inter, intenzionata a recuperare risorse finanziarie da reinvestire strategicamente. Intanto, il Napoli resta vigile sulla situazione che riguarda il giocatore nerazzurro. Frattesi si trova in un momento di insoddisfazione, non percependo più un ruolo centrale nella squadra. Questa frustrazione pare essersi acuita nei mesi invernali, al punto da far pensare al giocatore di cambiare aria già nel mercato di gennaio. La Roma era pronta ad accoglierlo, ma la richiesta dell’Inter, superiore ai 40 milioni di euro, ha frenato ogni trattativa. Frattesi è così rimasto a Milano. Nelle prossime partite, contro l’Udinese e il Milan, il centrocampista avrà certamente spazio in campo. Tuttavia, il destino del giocatore rimane aperto, con diverse squadre interessate, tra cui proprio il Napoli, che già a gennaio ci aveva pensato. Molto dipenderà da chi sarà disposto a soddisfare le richieste economiche dell’Inter.