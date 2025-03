L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle ultime novità in casa Napoli, con un’attenzione particolare alla preparazione per la sfida di campionato contro il Milan. Secondo il quotidiano gli azzurri sono determinati a portare a casa una vittoria fondamentale per rimanere agganciati alla corsa Scudetto. Per battere la squadra rossonera servirà una prestazione di alto livello. Da Castel Volturno arriva una notizia estremamente positiva per il tecnico. Infatti finalmente, l’intera rosa è a disposizione del mister. Dopo diversi mesi segnati da difficoltà dovute alle assenze contemporanee di giocatori chiave, il Napoli può ora contare su un gruppo al completo, grazie anche al contributo delle riserve che hanno saputo colmare le lacune. I problemi fisici che avevano afflitto la squadra sembrano ormai un ricordo lontano. Questo consente al Napoli di sfruttare pienamente la profondità della rosa per affrontare con convinzione la fase decisiva della stagione.