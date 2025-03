Areniello: “Conte resterà sulla panchina del Napoli…ha un’accordo con Adl”

Nonostante le tante voci che vedono Conte lontano da Napoli la prossima stagione, Armando Areniello ha voluto fare chiarezza sulla situazione. Ecco le sue parole:

“Antonio Conte resterà al 90% sulla panchina del Napoli. La percentuale non è più alta perché sappiamo quanto il mercato sia imprevedibile, come le cose possano cambiare all’improvviso. Ma al momento non ci sono dubbi: il tecnico non si muoverà dal capoluogo campano. Aurelio De Laurentiis gli ha promesso di rinforzare l’organico investendo 150 milioni di euro”