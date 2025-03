L’ex portiere Salvatore Soviero ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Social Club, soffermandosi sul Napoli:

“Su Meret c’è da dire che offrire un rinnovo anno dopo anno non è una dimostrazione che si crede tanto nel calciatore, ma è un rinnovo fatto per non perdere il capitale e cercare di venderlo alla prima offerta buona. Come personalità Ospina è stato il portiere più forte dell’era De Laurentiis. Tra i pali ti dico Iezzo”.