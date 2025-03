Orlando: “Il Milan al Maradona potrebbe rilanciarsi, ma il Napoli non può sbagliare altrimenti il campionato finisce”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma radiofonico Maracanà, nel quale ha trattato come argomento anche la sfida di domenica sera tra Napoli e Milan. Queste le sue parole: “Il Milan questa stagione ha fatto male ma al Maradona potrebbe rilanciarsi. È una partita che da entrambe le parti può segnare la stagione, perché se arriva un pari entrambe salutano gli obiettivi. Il Napoli a 4 dietro ha fatto meglio, Olivera è tornato ma bisogna essere in condizioni ottimali con Conte per partire dal primo. Il Napoli non può sbagliare altrimenti finisce la stagione”.