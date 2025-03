VIDEO – Clamoroso in Bolivia-Uruguay, i calciatori uruguaiani costretti a inalare ossigeno. Olivera in campo per 56 minuti

Incredibili le immagini che la Nazionale di calcio dell’Uruguay diffonde sul suo profilo X. Attraverso questo tweet, è stato mostrato un video in cui il difensore José Maria Gimenez è intento ad utilizzare un inalatore di ossigeno nel corso della partita pareggiata per 0-0 in casa contro la Bolivia. La partita, in un impianto di El Alto, a 4150 metri di altitudine. Una situazione che rende difficile per i calciatori scendere in campo. In questo match, ha giocato anche il terzino del Napoli Mathias Olivera, prima di venir sostituito dopo 56 minuti di gioco. “L’immagine parla da sola”, questo il commento della selezione.

La imagen habla por sí sola pic.twitter.com/0mkwUjK2Fn — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 26, 2025