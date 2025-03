Tmw – Zanoli, non è scontato l’obbligo di riscatto del Genoa. I dettagli

Si complica la situazione relativa al riscatto di Alessandro Zanoli da parte del Genoa. Secondo quanto svelato dal portale Tuttomercatoweb, le condizioni per l’obbligo di riscatto sarebbero più di una. Non solo la salvezza come originariamente pattuito, ma anche quella di un certo numero di presenze di almeno 45 minuti da disputare. A questo, va aggiunto che la società ligure ritiene che i 7 milioni precedentemente stabiliti siano troppi, motivo per cui se non scattasse l’obbligo ci sarà l’idea di elaborare una nuova trattativa con il Napoli per acquistarlo definitivamente.

