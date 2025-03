Pozzi: “Conte lotterà fino alla fine per lo Scudetto, vi spiego”

Nicola Pozzi, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Conte non molla facilmente, quest’anno ha dovuto fare tanto. Il lavoro che ha fatto, insieme alla squadra, è stato stratosferico. E’ partito con un sistema di gioco e poi l’ha adattato ai calciatori che aveva in rosa. Lui ha perso prima Kvaratskhelia che è stato ceduto e poi Neres per infortunio, quindi ha dovuto spostare nel centro del gioco Raspadori ed affidandosi al 3-5-2. Ha perso Buongiorno nel girone d’andata, eppure è ancora lì il Napoli a giocarsi le sue carte. S’è fatto un lavoro importante che va sottolineato. Il Napoli di De Laurentiis? E’ partito da zero, non c’era nemmeno il centro sportivo, non avevamo nemmeno un campo d’allenamento. E’ stato fatto qualcosa d’incredibile con un progetto e con persone chiave nei posti giusti. Il tifoso spera sempre di alzare l’asticella, ma va sottolineato sempre il percorso importante che ha fatto il Napoli”.