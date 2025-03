Pavard: “Scudetto? Napoli e Atalanta sono fortissime. Triplete? Tutto è possibile”

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito della lotta scudetto e della volontà dei nerazzurri di competere per il triplete. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Pavard, partiamo dallo scudetto: è più dura rivincerlo?



«Era dura anche l’anno scorso… Ora ci sono avversari fortissimi, come Napoli e Atalanta, e confermarsi è difficile. Abbiamo perso punti, ma siamo dove volevamo stare: in corsa su tutto e avanti in campionato. Quel +3 a Bergamo, dove avevo lasciato un ginocchio un anno fa, è stato importante: non è facile non prendere gol là».

Ha sentito la parola che usano tutti, “Triplete”?



«Può sembrare banale, ma nel calcio tutto è possibile, anche il Triplete. Bisogna mantenere questo spirito fino alla fine e poi si vedrà. Io sono fiducioso, in allenamento si spinge al massimo. Di certo, non rinuncio a niente, non ne ho mai abbastanza di vincere».