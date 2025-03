Napoli, De Luca: “Conte non cambierà modulo, Raspadori merita spazio”

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, analizzando il momento del Napoli e le prospettive per il finale di stagione.

Secondo De Luca, la squadra di Conte deve ragionare partita per partita, mantenendo la speranza di una rimonta, anche se il destino non è più interamente nelle proprie mani. Il Napoli ha sprecato punti preziosi nelle trasferte contro Como e Venezia, dove avrebbe potuto ottenere almeno quattro punti invece di uno solo. Tuttavia, con nove giornate ancora da giocare, la possibilità di risalire la classifica esiste, anche se non dipenderà solo dai partenopei. L’obiettivo rimane la qualificazione in Champions League, che rappresenterebbe un traguardo significativo per il primo anno del progetto triennale di Conte, il cui scopo finale è riportare il club alla vittoria entro il 2027.

Guardando alla sfida contro il Milan, De Luca ha sottolineato l’importanza della concentrazione: il Napoli, se gioca con intensità e lucidità, può battere chiunque in Italia, ma le recenti difficoltà contro squadre meno quotate dimostrano che non può permettersi cali di attenzione. Il Milan, dal canto suo, è in un momento complicato, e un approccio aggressivo fin dai primi minuti potrebbe favorire gli azzurri. Resta da vedere se conoscere in anticipo il risultato di Inter-Udinese sarà un vantaggio o una pressione in più per gli uomini di Conte, considerando che l’Inter, impegnata nelle coppe, giocherà spesso prima del Napoli.

Parlando della Juventus, De Luca ha definito questa stagione una delle peggiori per i bianconeri, anche se l’arrivo di Tudor potrebbe consentire loro di centrare almeno il quarto posto. Il vero problema, però, riguarda Giuntoli, che dopo l’ottimo lavoro a Napoli sembra aver incontrato difficoltà a Torino. Il suo progetto con Motta è naufragato ben prima dell’esonero dell’allenatore, e questa crisi ha indirettamente favorito il Napoli, che si è ritrovato con una concorrente in meno nella lotta per le prime posizioni.

Infine, sul modulo di Conte, De Luca non crede a un cambio tattico imminente, né a una penalizzazione di Raspadori, che sta offrendo buone prestazioni nonostante il Napoli non abbia vinto molte partite con lui in campo. L’allenatore ha la sensibilità per valorizzare i giocatori nel loro momento migliore, e Raspadori merita spazio. Allo stesso tempo, Neres potrebbe risultare decisivo a gara in corso, con la sua capacità di accendere il match negli ultimi venti minuti.