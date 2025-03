Secondo Tuttosport, le ultime due new entry del Napoli, Anguissa e Olivera, sono attese oggi a Castelvolturno dopo aver terminato gli impegni con le rispettive Nazionali. Con il loro rientro, Antonio Conte potrà finalmente lavorare con l’intera squadra, ad eccezione del terzo portiere Contini, ancora fermo per infortunio. Per il tecnico si tratta della prima occasione dal 24 novembre in cui avrà a disposizione quasi tutti i giocatori.