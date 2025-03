Lukaku: “ Conte si aspetta di più da me”

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi sul suo legame con Antonio Conte e la rapidità con cui ha deciso di seguirlo nella nuova avventura. L’attaccante belga ha spiegato come l’allenatore lo abbia convinto e il tipo di rapporto che li unisce.

“Come ti ha convinto Conte a venire? Mi ha chiamato molto prima di agosto, ho accettato dopo meno di un minuto. Io so di cosa abbiamo bisogno entrambi, su questo non c’è da parlare. Rapporto speciale? Non sono privilegiato. Lui si aspetta dun di più da me, ma mi piace questa responsabilità e il livello che mi ha conferito. Su questo lo ringrazierò sempre”.