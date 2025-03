Lucca nel mirino del ds Manna: la richiesta dell’Udinese

Il Napoli guarda al futuro e punta in alto. Tra i nomi sul taccuino del club partenopeo per rinforzare l’attacco c’è quello di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia dell’Udinese. Tuttavia, il club di De Laurentiis dovrà fare i conti con una concorrenza di altissimo livello, sia in Italia che all’estero.

Un gioiello in vetrina

Lorenzo Lucca, grazie alle sue qualità fisiche e tecniche, è diventato uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama calcistico italiano. Alto, potente, e con un senso del gol invidiabile, l’ex Pisa ha attirato l’attenzione non solo delle big della Serie A, come il Napoli, ma anche di club internazionali di grande prestigio.

La concorrenza dall’estero

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, Arsenal e Liverpool hanno messo gli occhi sul talento italiano, riconoscendo in lui un potenziale tassello per il futuro dei rispettivi attacchi. In Premier League, anche il Nottingham Forest, ambizioso di costruire una squadra competitiva in caso di qualificazione alla Champions League, ha manifestato interesse per Lucca.

Non solo Inghilterra: anche l’Atletico Madrid, storicamente attento ai talenti offensivi, sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per l’attaccante dell’Udinese.

La posizione dell’Udinese

L’Udinese, consapevole dell’attenzione che Lucca sta generando, è pronta a sfruttare la situazione per scatenare una vera e propria asta. La richiesta di partenza è già fissata: 30 milioni di euro più bonus. Un investimento importante, ma che riflette le qualità e il potenziale del giovane centravanti.

Il Napoli in cerca del colpo giusto

Per il Napoli, l’interesse per Lucca si inserisce in una strategia che mira a rinnovare il reparto offensivo con giovani talenti di prospettiva. L’attuale rosa, già competitiva, potrebbe beneficiare della freschezza e della fame di un giocatore come Lucca, che avrebbe l’opportunità di crescere sotto la guida di Antonio Conte.

Tuttavia, la concorrenza internazionale potrebbe complicare i piani degli azzurri. Arsenal e Liverpool, con la forza economica della Premier League, rappresentano ostacoli non da poco, mentre l’Atletico Madrid potrebbe fare leva sulla sua tradizione di lanciare grandi attaccanti.

Un futuro ancora da scrivere

Per ora, il futuro di Lorenzo Lucca rimane un’incognita. L’unica certezza è che il giovane attaccante sarà uno dei protagonisti del mercato estivo, con il Napoli pronto a fare la sua mossa, ma con la consapevolezza di doversi confrontare con alcuni dei club più importanti d’Europa.

Riusciranno gli azzurri a portarlo sotto il Vesuvio? L’estate si preannuncia caldissima, e il nome di Lucca sarà certamente al centro delle trattative.