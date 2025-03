KKN – Napoli, si lavora al colpo Pellegrini. Questa la data fissata: i dettagli

Il Napoli si sta già muoveno per rinforzarsi in vista della prossima stagione. E, secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, uno degli obiettivi per il mercato di giugno è Lorenzo Pellegrini della Roma. Il calciatore giallorosso piace tantissimo ad Antonio Conte, stima ben ricambiata dal jolly romanista che vorrebbe essere diretto dal tecnico leccese. Le due società sono in contatto continuo e l’idea è quella di provare a portare il centrocampista in azzurro già nella prima sessione di mercato, quella che va dal primo al 10 giugno.