Italia, Buffon: “Abbiamo tutto il necessario per andare ai Mondiali”

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato dell’Italia in vista delle qualificazioni, a margine della terza edizione dei WEmbrace Awards, ideati e organizzati dall’Associazione art4sport ONLUS. Ecco cosa ne pensa:

“Cos’ho pensato all’intervallo di Germania-Italia? Che non c’è mai fine al peggio e che quindi bisognava veramente stare in gara con tutte le energie perché poteva diventare una disfatta clamorosa che avrebbe diciamo aggravato una situazione che già in quel momento era era complicata. Penso che i ragazzi, il mister e un po’ anche il fato ci è venuto il soccorso e hanno fatto una ripresa clamorosa, sistemando le cose. Mondiali? Non costa niente dire ‘certo che ci andiamo’ perché adesso manca ancora talmente tanto, però è chiaro che è un appuntamento al quale ci stiamo preparando nel miglior modo di modi perché ormai dovrebbe essere arrivato il momento di partecipare. E speriamo senza neanche quegli sforzi o quella fatica degli ultimi anni. Credo che come squadra e come elementi siamo molto validi, abbiamo un signore allenatore e abbiamo tutti gli ingredienti per poter far bene. L’importante è fare come il secondo tempo a Dortmund”.