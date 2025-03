Il Mattino – Napoli, ritorna il duello scudetto; Conte, dai un altro schiaffo al Milan

Il Mattino, nella prima pagina di oggi, scrive del Napoli e del ritorno del campionato che con sé porta anche il ritorno della lotta per il tricolore tra gli azzurri e l’Inter. Domenica sera, allo Stadio Maradona, il Napoli ospiterà il Milan per quella che sarà una gara fondamentale per la corsa al primo posto, ma non solo. Per gli azzurri è importante conquistare i tre punti per continuare a mettere pressione ad Inzaghi e ai suoi, mentre per il Milan è di vitale importanza non perdere per poter sperare ancora nel quarto posto.