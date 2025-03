Giuseppe Iachini, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Bonny, suo ex attaccante che il Napoli sta tenendo d’occhio. Ecco cosa ne pensa:

“Bonny? Il Napoli è sempre stato attento ai giovani di prospettiva, è sempre stato bravo a sceglierli. Se sta seguendo Bonny è perché anche loro avranno visto le potenzialità di questo ragazzo”.