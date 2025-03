Gazzetta – Oggi De Laurentiis tornerà in Italia. Possibile una visita alla squadra

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del rientro di Aurelio De Laurentiis in Italia. Secondo quanto riportato, infatti, il patron azzurro tornerà oggi, così da poter seguire Napoli-Milan direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona. Non è escluso che possa visitare la squadra prima che questa vada in ritiro pre-gara. “Rientrano tutti, non solo Anguissa e Olivera, ma anche Aurelio De Laurentiis, che per un periodo è andato a Los Angeles (dove ha casa) e che è atteso in Italia in giornata. Il presidente del Napoli sarà chiaramente in tribuna domenica sera per la gara contro il Milan. Probabile, non certa però, anche una sua visita alla squadra, che andrà in ritiro sabato per preparare il match”.