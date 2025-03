Elmas a Sky Sport: “Scudetto? Il Napoli merita questa opportunità”

Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli e ora in forza al Torino, sta vivendo un momento magico con la maglia granata. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, il macedone ha già collezionato cinque presenze e realizzato tre gol, dimostrando di essersi rapidamente ambientato nella nuova realtà. “Il mio obiettivo era tornare in forma e dare tutto per questa squadra“, ha dichiarato Elmas a Sky Sport, sottolineando il ruolo fondamentale del tecnico Vanoli nel suo processo di adattamento.

Il feeling ritrovato a Torino

Dopo un periodo complicato al Lipsia, Elmas si dice entusiasta del calore trovato a Torino, una città che gli ricorda molto Napoli per l’affetto dei tifosi: “Qui c’è gente calorosa, i tifosi per strada ti danno subito amore. È molto diverso rispetto alla Germania. Sono contento di essere qui, e il feeling con mister Vanoli è stato importante fin dal primo giorno“.

Il centrocampista, che al suo debutto in granata a febbraio aveva già trovato la rete contro il Bologna, è determinato a continuare il suo percorso di crescita: “Sto lavorando duramente per aiutare i miei compagni e fare il massimo per la squadra. Nel Napoli avevo una mentalità vincente e cerco di portarla anche qui: bisogna sempre provare a vincere ogni partita, senza guardare troppo alla classifica“.

L’augurio speciale al Napoli

Nonostante il presente parli granata, il cuore di Elmas conserva ancora un legame profondo con il Napoli, la squadra che lo ha lanciato in Serie A. Parlando della corsa scudetto, il centrocampista non ha nascosto il suo tifo per gli azzurri: “In verità il Napoli secondo me ce la può fare. L’Inter ha la Champions e l’Atalanta sta facendo bene, ma auguro il meglio a tutte e tre. Se tifo un po’ di più per il Napoli? Non lo nego: spero che possano vincere lo scudetto“. Parole di grande affetto, che testimoniano quanto Elmas sia rimasto legato alla squadra e alla città che lo hanno accolto e fatto crescere. E, chissà, in un futuro non troppo lontano potrebbe esserci spazio per un ritorno.

Un presente granata con grandi ambizioni

Intanto, Elmas guarda al presente con fiducia e ambizione. Torino è la sua nuova casa, e la voglia di continuare a segnare e trascinare la squadra è evidente: “Il mio primo gol con il Torino è stato bellissimo, ma non voglio fermarmi. Voglio fare il massimo per vedere i tifosi felici“. Per il centrocampista macedone, il futuro si costruisce partita dopo partita, senza dimenticare le esperienze passate e con lo sguardo sempre rivolto a nuovi traguardi. Tuttavia, l’augurio al Napoli di conquistare lo scudetto resta un segnale forte: un pezzo del suo cuore è ancora lì, sotto il Vesuvio, dove la mentalità vincente che oggi porta a Torino ha trovato le sue radici.