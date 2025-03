CorSera – Napoli, Lukaku torna dal Belgio con l’umore alto: è a diposizione di Conte

Il Corriere della Sera scrive di Romelu Lukaku, e di come sia rientrato dagli impegni con la nazionale belga: “E’ rientrato dal Belgio con l’umore alto: ha segnato 3 gol in 2 partite con l’Ucraina, tutti su assist di De Bruyne. Il lavoro in Nazionale ha alimentato l’entusiasmo del centravanti in ottica Napoli, si è messo a disposizione del suo mentore Conte. Dieci gol e altrettanti assist finora, numeri che spiegano come il generale Antonio lo abbia voluto anche regista offensivo oltre che bomber d’area“