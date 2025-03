Christillin: “La Juventus ci prova davvero per il ritorno di Conte! Su Euro2032…”

Evelina Christillin, dirigente sportiva, è intervenuta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Conte e del suo futuro. Ecco cosa ne pensa:

“Conte sputerà sangue e farà di tutto e di più per vincere lo scudetto, però attenzione si comincia a sussurrare a Torino che stia provando di tutto per riportarlo alla Juve. Oggi c’è stato il mio ultimo impegno ufficiale, dopo 9 anni tra Uefa e Fifa ho deciso di lasciare le cariche istituzionali nel mondo del calcio.

Europeo 2032? Manca Napoli tra le città ospitanti. La città è il cuore del calcio, poi ci vuole anche una rappresentante del Sud Italia. Ho incontrato anche il Sindaco proprio per parlare di questa candidatura. Manfredi è anche il presidente dell’Anci, bisognerebbe fare qualche ritocco del Maradona e poi si può. De Laurentiis con John Elkann credo che non legherebbero come caratteri. Però devo dire che anche Conte e De Laurentiis non li vedevo compatibili.

Osimhen alla Juve? Molto dipende dalla situazione di Vlahovic, adesso è fuori forma ed è scadenza 2026, ha un ingaggio clamoroso. Osimhen se ne era parlato, ma credo dia un’opzione se la Juve dovesse qualificarsi in Champions, se non dovesse succedere allora credo che molte cose saranno riviste”.