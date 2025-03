Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi sono attesi i rientri in Italia di Olivera e Anguissa. I due, dopo aver risposto alla chiamate delle rispettive nazionali in questa sosta, sono pronti per tornare a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico azzurro dovrà prendere le sue decisioni per quanto concerne l’undici titolare che affronterà il Milan. L’allenamento di domani sarà decisivo.