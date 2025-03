Amelia: “Meret è un ottimo portiere e quest’anno lo sta dimostrando”

Marco Amelia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e in particolare di Meret. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli troverà un Milan che sa che questa è un’opportunità per trovare uno slancio per il finale di stagione. Ed è anche una possibilità di affrontare una squadra forte, con un allenatore forte che sa come si vince. Maignan o Meret? Mike ha abituato i tifosi del Milan a grandissime cose, quest’anno le prestazioni non sono state all’altezza delle sue qualità. Oggi Meret ha qualcosa in più, ma parliamo sempre di due ottimi portieri. Le critiche a Meret? Se la società sta trattando il rinnovo è perché conosce bene il valore del ragazzo. Alex ha saputo aspettare il suo momento ed è diventato titolare, sta facendo ottime cose. Il Napoli poi ha anche acquistato Caprile che sta facendo le sue esperienze ed ha un grande futuro. Lotta scudetto? In questo momento vedo in vantaggio l’Inter, ma sono certo che il Napoli lotterà fino all’ultimo c’è Conte e un ambiente maturo che trascina la squadra. Quando si perse lo scudetto con Sarri l’ambiente è cresciuto e maturato e ha imparato tanto”.