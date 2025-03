TyC Sports – Morte Maradona, arrestata l’ex guardia del corpo. I dettagli

È arrivato il primo arresto per quanto riguarda il processo relativo alla morte di Diego Armando Maradona. Si tratta di Julio Coria, ex guardia del corpo del Pibe de Oro. Come riportato dal portale argentino TyC Sports, è stato arrestato per falsa testimonianza a seguito della sua dichiarazione. Il motivo è che nella versione da lui fornita, ha negato di avere un legame con il neurochirurgo Leopoldo Luque, invece confermato dai documenti. La seconda contraddizione è relativa al ruolo dello psichiatra nel tentativo di rianimazione. In precedenza, non aveva mai menzionato il nome della psichiatra Augusta Cosachov, cosa invece avvenuta in questa ultima dichiarazione. Adesso, rischia fino a 10 anni di prigione.