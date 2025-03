Santacroce: “Buongiorno è tra i migliori al mondo! Vi spiego”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare di Buongiorno. Ecco cosa ne pensa:

“A livello difensivo Buongiorno è tra gli italiani più forti, è un giocatore che ha tante doti: carisma, personalità, ottimi tempi e poi è giovanissimo quindi lo vedo ancora a lungo in Nazionale. Buongiorno meglio di Calafiori nella difesa a tre? Sì, si fa una faticaccia a scegliere ma nel calcio di Spalletti sono solo numeretti perché poi nello sviluppo cambiano spesso, è una partenza a tre che poi però si trasforma a quattro, qualche volta anche a cinque. Oramai il calcio è sicuramente cambiato da come era prima. Gli interpreti sono tutti buoni, Di Lorenzo magari pecca leggermente in fase difensiva, seppur è cresciuto tantissimo, perché Di Lorenzo diventa il vero Di Lorenzo quando ha la palla tra i piedi”.