Repubblica – ” 4-3-3 o 3-5-2 contro il Milan ? Ecco la decisione di Conte “

Finita la tremenda emergenza per gli infortuni, adesso Antonio Conte dovrà scegliere che strada prendere: tornare al 4-3-3 o rimanere con il 3-5-2 ? L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato la decisione del mister. Ecco un estratto dell’articolo:

” Il mister leccese può finalmente arruolare anche Neres, la sua assenza si è fatta sentire moltissimo soprattutto dopo la cessione di Kvaratskhelia. Il tecnico dovrebbe insistere ancora per una gara con il modulo di emergenza: 3-5-2, almeno all’inizio “.

” Ma non è escluso il passaggio al 4-3-3 nel corso della sfida di domenica sera. Gli azzurri hanno imparato ad alternare due assetti tattici diversi. Un’altra arma in più molto preziosa nella volata scudetto. Crederci non è peccato. “