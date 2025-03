Pavarese a Radio Marte – ” Lukaku ? E’ il leader del Napoli. Sullo scudetto molto passa dalle prossime due partite “

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Finalmente si riparte per il rush finale, giochiamo subito dopo l’Inter, auguriamoci che il Napoli ritrovi la verve, per mettere in difficoltà i nerazzurri. Con Milan e Bologna non sarà facile, i rossoneri hanno fatto molte rimonte, i felsinei hanno invece trovato se stessi dopo un inizio difficile. Ci giochiamo gran parte delle nostre possibilità scudetto nelle prossime due gare, fermo restando che fino alla fine sarà una lotta all’ultimo respiro. Conte ritrova giocatori che hanno grande fiducia, in particolare Politano e Lukaku. Il belga è il leader del Napoli, le sue parole dal ritiro della Nazionale dimostrano il suo valore all’interno di un gruppo che ora è chiamato a dare il 130% Neres? Ora Conte ha tutte le frecce al suo arco, sarà determinante per il prosieguo di stagione. Domenica sarà un tuffo nel passato, se penso alle sfide con il Milan non posso non ricordare i gol di Diego del primo e secondo scudetto, ma anche il pallonetto a Galli e, perchè no, quella straordinaria punizione dell’88 che ci illuse di poter restare avanti ai rossoneri. Ecco, quel calcio da fermo è secondo solo alla punizione in area con la Juve. “