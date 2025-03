Paganini a Radio Marte: ” Secondo voi Adl si fa scappare Conte ? Queste voci destabilizzano e basta “

Paolo Paganini, giornalista della Rai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Le voci su Conte e la Juventus non aiutano il Napoli, in questo momento cruciale della stagione. In ogni conferenza stampa, ormai, gli vengono fatte domande sul futuro. Il Napoli deve rimanere concentrato sul campionato. La pista Juventus è venuta fuori, ma i bianconeri avrebbero potuto prendere Conte quando era libero, mentre hanno preferito fare altre scelte. Adesso i dirigenti bianconeri si ritrovano nella situazione di aver esonerato Motta e di dover pensare a qualcuno per il dopo-Tudor in vista dell’estate. “

” Secondo voi, De Laurentiis si fa scappare Conte? Non credo proprio che lo liberi, specie dopo il precedente di Spalletti. Vedremo come finirà la stagione, poi c’è un progetto, c’è la Champions League e un mercato estivo che si preannuncia importante. Proprio il mercato estivo sarà fondamentale per la permanenza di Conte. Per quanto riguarda l’attualità, il tecnico del Napoli sta provando a dare stimoli e motivazioni giuste ai suoi calciatori, poi è normale che ci siano passaggi a vuoto come accaduto contro il Venezia. Attualmente l’Inter ha come organico qualcosa in più, c’è da considerare anche che con i cinque cambi durante la partita si può modificare l’intero corso del match. Ma l’Inter ha anche la doppia sfida con il Bayern che sarà molto delicata e bisogna capire se il dispendio di energie psichiche e fisiche andrà ad incidere sul cammino dei nerazzurri di Inzaghi. “