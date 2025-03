Nicolini a KKN – ” Il Napoli ha sbagliato a non prendere un sostituto di Kvara “

Carlo Nicolini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Il Napoli a gennaio non ha comprato nessuno al posto di Kvaratskhelia perchè Okafor non sta dando nulla. Rischiare Neres anzitempo sarebbe stato un autogoal clamoroso per il Napoli, lo staff medico ha fatto bene ad aspettarlo. Ora credo sia a posto per affrontare questo finale di stagione al meglio. E’ quello che ti salta l’uomo, che fa gli assist e che ti spacca le partite. Nel calcio di oggi sono gli esterni che ti creano la superiorità numerica a fare la differenza oltre ai centravanti. Anche Lukaku è avvantaggiato quando ha sugli esterni calciatori come Neres. “

” Il rapporto Conte-Politano? Conte ha le sue idee, ma se poi gli dimostri che sei pronto a fare ciò che ti chiede ti dà piena fiducia e quando hai la fiducia sei predisposto a fare anche cose che non sono nelle tue corde. Politano gli dà delle garanzie a livello quantitativo e quindi Conte lo schiera con più convinzione. Forse Politano fa fatica ad incidere in zona goal, ma nell’economia dei 90 minuti Conte aveva bisogno di questo tipo di lavoro da Politano e lo vorrà anche da Neres anche se in modo diverso. Ora il Napoli deve vincere le partite, ora il Napoli deve fare la differenza là davanti ed il recupero di Neres darà tanto a tutto il reparto offensivo. “