Napoli, occhio al giallo! Due azzurri diffidati e a rischio squalifica. I dettagli

Occhio al giallo per due azzurri. Sono due i calciatori del Napoli diffidati che, in caso di ammonizione nel corso della partita di domenica contro il Milan, verrebbero squalificati e salterebbero la prossima partita. Si tratta di André-Frank Zambo Anguissa e Giovanni Di Lorenzo, due dei titolarissimi di Conte. Eventualmente, non prenderebbero parte alla difficile trasferta di Bologna, una formazione in grado di fare molto bene tra le mura amiche e reduce da uno stato di forma molto importante, che l’ha trascinata al quarto posto in classifica.