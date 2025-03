Modugno: “Oggi doppia seduta d’allenamento dopo più di un mese. Napoli-Milan, Conte verso il 3-5-2”

Francesco Modugno, giornalista, fa il punto della situazione in casa Napoli ai microfoni di Sky Sport.

“Oggi ci sarà doppia seduta. Questa mancava da più di un mese per necessità di alleggerire i carichi. Oggi ci sono altri segnali, sarà la questione della sosta o la volontà di Conte di riannodare i fili e che tutti si calino nella dimensione. L’obiettivo è riprendere l’Inter e la necessità è quella del campo. Ieri sono rientrati 10 Nazionali che hanno svolto un lavoro leggero, ed ora dovranno fare sul serio. Aspettando Anguissa che non ha giocato nemmeno un minuto con il Camerun. Questa può essere un’indicazione del fatto che gli serva tempo per tornare in campo a pieno regime. L’altro che deve ancora tornare è Olivera che ha giocato per quasi un’ora in Bolivia ad oltre 4000 metri di altitudine. Quando rientrerà avrà delle stanchezze relative, oltre che del fuso orario. Ora c’è Neres che è la variabile, in questo momento da partita in corso. Quando arriverà il Milan saranno 49 giorni dal suo infortunio, ora non ha un minutaggio per il quale può partire dall’inizio. La sensazione è che Conte possa riproporre il 3-5-2 visto dalla partita contro l’Inter, con un Lukaku a caccia del gol numero 400 della sua carriera e Raspadori, la cui centralità è riconosciuta da Conte, sia tecnica che come posizione. Con Neres che può essere il giocatore che può far cambiare passo e sistema. Siamo però a metà settimana, magari tra un po’ si capiranno più cose”.