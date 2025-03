Mkhitaryan a Sky: “Udinese? Non sarà facile. Triplete? Siamo capaci di arrivare fino in fondo.

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Tra gli argomenti, l’armeno ha parlato anche a proposito della prossima partita di campionato dei nerazzurri contro l’Udinese, oltre che dello scenario triplete. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Non è mai stato facile giocare contro l’Udinese. Parliamo di un avversario difficile, fisico, tatticamente bravo e sanno come comportarsi. Noi però faremo del nostro meglio. Contenti dei risultati? Al momento non abbiamo preso nulla, stiamo andando verso i nostri obiettivi, ma il cammino è ancora lungo. Pensiamo solo all’Udinese, lo stesso avverrà con le altre partite. Ovviamente rimangono due mesi, non andiamo troppo avanti, ma ci stiamo preparando al rush finale. Triplete? Siamo capaci di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Tutti noi sogniamo in grande, facendo così puoi davvero arrivarci. Non sarà facile, tutti vogliamo vincere, ma andando avanti piano, piano possiamo arrivare dove vogliamo”.