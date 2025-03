La FIGC ufficializza le sessioni del calciomercato 2025-2026: presente una nuova data

La FIGC ha comunicato ufficialmente sui propri canali le date per il calciomercato della stagione 2025-2026. La grande novità è rappresentata dalla finestra di 10 giorni a giugno creata dalla FIFA per il Mondiale per Club, della quale potranno beneficiare tutti i club del massimo campionato, non solo Inter e Juventus che in estate parteciperanno alla competizione.

LE DATE

Per le Società di Serie A:

dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).