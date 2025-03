Il Mattino – ” Conte verso il 3-5-2 in vista del Milan, ecco il perchè “

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla situazione in casa Napoli, in vista del big match contro il Milan. Ecco un estratto dell’articolo:

” I test atletici hanno confermato quello che anche con l’Italia si è visto: il blocco Napoli sta bene, sembra avere un passo più spedito rispetto agli altri (come hanno dimostrato Raspadori e Politano). Ecco, Conte invoca un Napoli da combattimento già contro il Milan, mentre prepara la formula magica: la conferma del 3-5-2. Neres non è ancora al meglio delle condizione atletica, anche se in questi giorni di sosta ha lavorato sempre. Ma un conto sono gli allenamenti, un conto è la partita. Per arrivare prima dell’Inter si deve entrare dentro il campo con tutti i sentimenti. “