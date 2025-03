Graziani a KKN – ” Napoli Milan ? I rossoneri se sono in giornata sono molto pericolosi “

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Italia? Abbiamo preso un goal da principianti, poi il secondo tempo è stato all’altezza di una nazionale che ha delle ambizioni. Non siamo tra le più forti d’Europa, ma possiamo dar fastidio a tanti. Nel primo tempo ha giocato benissimo la Germania, è stata una gara di luci ed ombre per entrambe. “

” Napoli? Ci sono nove giornate che mancano e può succedere di tutto. Il Napoli deve farsi trovare pronto nel caso in cui l’Inter avesse qualche battuta d’arresto e visto che avrà molte partite in più può accadere. L’Inter si gioca la stagione intera nel prossimo mese e mezzo, ma ha i giocatori bravi e nel dna di quella società c’è la voglia di essere sempre protagonista. Napoli ed Atalanta potrebbero approfittare di questo calendario così tosto. “

” Napoli-Milan? Gara tosta per il Napoli perchè se il Milan indovina la giornata può far male. Il Napoli gioca più da squadra che coi singoli, cosa che fa il Milan. Direi 60% Napoli e 40% Milan, ma in una partita secca può succedere di tutto. Il Napoli ora sa che non può sbagliare più, le prossime due saranno troppo importanti. “

“ Lukaku? Ha fatto una buona nazionale con la nazionale, ha segnato goal pesanti. Si spera che nelle prossime nove del Napoli possa essere determinante per vincere lo scudetto. “