De Maggio: “Restyling Maradona, un dettaglio sta facendo ammorbidire ADL. Mercato, piacciono due giocatori del Parma”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato alcune novità in casa Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della questione del restyling dello stadio Diego Armando Maradona, oltre che di alcune possibili novità di mercato. Di seguito, le sue parole. “De Laurentiis, nelle ultime ore, s’è molto ammorbidito rispetto al restyling del Maradona perchè il Comune gli ha assicurato che non perderà posti al Maradona durante ai lavori visto che c’è la volontà di aprire il terzo anello. A lavori ultimati lo stadio sarebbe da 75mila posti e quindi De Laurentiis si sta convincendo. Mercato? Il desiderio numero uno del Napoli è Bonny del Parma, ma non solo. Del Parma piace moltissimo anche Man e tenete sempre d’occhio il nome di Kulusevski. Conte? Marotta lo vorrebbe in tutti i modi, così come lo vorrebbero anche alla Juventus e al Milan. Eppure l’anno scorso era libero, ora si sono svegliati tutti”.