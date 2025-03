Damiani a Stile TV – ” Solet ? Deve migliorare molto in un aspetto “

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Oscar Damiani, agente sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni:

” L’Inter ha una rosa superiore e resta la favorita per lo scudetto. Conte è un grandissimo allenatore e lo dimostra tutte le volte che prende una squadra, ma lui non gioca, lui allena. E lo sta facendo al massimo, ma ripeto, vedo l’Inter leggermente favorita in questo momento. L’Inter però è impegnata su tre competizioni con un carico psicofisico molto importante e questo potrebbe essere un fattore a favore del Napoli che non deve mollare per non avere rimpianti. “

” Solet? Ha una presenza fisica molto forte ed ha anche un bel piede, ma in Francia sotto l’aspetto tattico lavorano molto poco per cui c’è bisogno di tempo per inserirlo. Detto questo, è un buon giocatore e può essere in prospettiva molto forte per il Napoli del futuro. “

” Milan? Qualche errore in campagna acquisti è stato fatto e se riuscirà ad arrivare in Champions League sarà un ottimo risultato per un Milan che non è ancora squadra. Ci sono giovani interessanti, ma non credo sia all’altezza per lottare per i vertici. Nel calcio globale non è possibile limitare l’ingresso degli stranieri. Certo, mi farebbe piacere che le società dessero più spazio ai giovani italiani, ma nel calcio moderno è un’utopia. “