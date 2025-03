Cm.com. Asse Napoli-Udinese, nel mirino Solet ed Ekkelenkamp

Il Napoli guarda in casa dell’Udinese in chiave mercato. Alla società partenopea, infatti, piace più di un calciatore della formazione friulana. Dunque, l’obiettivo non è solamente Lorenzo Lucca, ricercato come vice di Romelu Lukaku, ma anche Oumar Solet, già ricercato in passato. Arrivato da svincolato dopo l’esperienza al Salisburgo, il francese si è subito imposto nella retroguardia bianconera, diventandone un pilastro. Però, ci sono degli ostacoli: la concorrenza dell’Inter e il cartellino di non meno di 30 milioni di euro. I colloqui però procedono bene. C’è però un altro calciatore che ha suscitato la curiosità della dirigenza partenopea: Jurgen Ekkelenkamp. Il centrocampista scuola Ajax ha stregato Antonio Conte nella partita che ha visto contrapposti gli azzurri e i friulani al Maradona, in cui proprio l’olandese è andato a segno. Tuttavia, il suo profilo è da considerare più come una possibile idea che non come un obiettivo concreto al contrario del difensore transalpino. A riportare è il portale Calciomercato.com.