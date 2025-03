CdM – Rinnovo di Meret, manca solo l’ufficialità. I dettagli sulla durata del contratto

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è praticamente cosa fatta, manca solamente l’ufficialità. L’estremo difensore, nonostante non abbia sempre goduto di una fiducia totale da parte del club come accaduto ad esempio nell’estate pre-scudetto o nell’ultima successivamente all’errore con il Girona, ha scelto di rimanere in azzurro. Un estensione di contratto per la quale ha spinto anche il presidente Aurelio De Laurentiis, come raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Secondo quanto riportato dalla testata, la durata di questo nuovo accordo sarà biennale e scadrà nel 2027, con opzione per un ulteriore anno.