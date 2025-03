Bianchi: “Napoli, ti serve continuità. L’allenatore è importante, ma per vincere servono i giocatori”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del momento del Napoli oltre che di alcuni dettagli suo passato all’ombra del Vesuvio. Di seguito, le sue parole.

“Non bisogna focalizzarsi solo alla sfida con il Milan di domenica, bisogna trovare continuità. Il Napoli non ha impegni infrasettimanali, questo mi sembra un buon vantaggio. Il periodo difficile è quello della primavera. Il mio obiettivo era proprio quello, ho giocato a Napoli con tantissimi giocatori, si vinceva con la grande squadra e poi si perdeva a Bergamo e Mantova. Quando Allodi provò a portarmi a Napoli gli dissi vengo giù ma la mia sarà una direzione molto dura, sarà una gestione diversa e lui accettò, avevo capito che il pubblico di Napoli era l’entusasmo in cui poteva essere deleterio. L’allenatore è importante ma non è determinante. Un buon allenatore incide, ma per vincere c’è bisogno dei giocatori. Abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Uefa, era difficile vincere a Napoli adesso è un’epoca diversa. La storia del Napoli era di grandi giocatori ma sempre di risultati discontinui”.