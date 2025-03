Napoli-Milan, ecco l’orario e dove vederla in tv

Dopo l’ultima sosta delle Nazionali, ritorna la Serie A e ritorna il Napoli per le ultime 9 gare di campionato. Domenica 30 marzo alle 20:45 la squadra di Antonio Conte, ospiterà il Milan di Conceicao al Maradona.

Gara complicata per entrambe le squadre, da una parte il Napoli, vorrà riscattarsi dopo il pareggio a Venezia e rimanere in corsa per lo Scudetto. Dall’altra parte c’è il Milan, che deve quantomeno salvare la stagione e puntare alla qualificazione in Europa.

La gara verrà trasmessa su Dazn e sul canale 214 di Sky. Per quanto riguarda lo streaming, è possibile vedere la gara sempre su Dazn dal proprio dispositivo (tablet o cellulare) con l’applicazione ufficiale.