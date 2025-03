Il giornalista ed esperto di mercato Daniele Longo ha analizzato sul suo profilo X le possibili mosse del Napoli in vista del prossimo mercato. Secondo l’esperto, il club partenopeo sta portando avanti contatti approfonditi per Solet dell’Udinese. Si stanno inoltre effettuando valutazioni sul costo del cartellino, mentre Manna sembra intenzionato ad agire rapidamente per superare una concorrenza piuttosto agguerrita. Di seguito il post dell’esperto:

