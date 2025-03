Intermediario Osimhen: “È felice in Turchia, deciderà il suo futuro”

Il futuro di Osimhen sarà probabilmente lontano da Napoli ma è incerto il campionato in cui giocherà.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’intermediario del calciatore George Galdi ha parlato del proprio assistito e dell’interesse dell’Al Hilal in cui milita Kaoulibaly: “Non c’è stata nessuna trattativa, nè prima nè adesso. Il giocatore aveva dato la sua parola: sarebbe rimasto per tutta la stagione a Istanbul e ha mantenuto la parola data. Non ha mai valutato interessamenti. Non è il primo Campione che arriva a Istanbul, tutti hanno sempre parlato bene di questa città che soddisfa le aspettative di questi grandi giocatori. Osimhen ama tutto quello che lo circonda e si è calato perfettamente in questa realtà“.