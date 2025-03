Ghoulam: “Napoli e Benitez mi han messo nelle condizioni ottimali nel periodo del Ramadan”

Faouzi Ghoulam ex difensore del Napoli, nel corso di un intervento a Sky Sport Insider ha raccontato la propria esperienza a Napoli nel corso del Ramadan.

Il terzino algerino ha innanzitutto raccontato il significato che si cela dietro il famoso Ramadan: “La religione è un aspetto centrale, fondamentale, nella vita dei musulmani. E per noi il Ramadan è il mese dell’anno in cui ci si sente più vicini a Dio. Durante il Ramadan prendiamo coscienza del tanto che Dio ci ha dato e riservato perché, attraverso la pratica, ci cerchiamo e ci ritroviamo, raggiungendo un equilibrio unico: fisico, mentale e spirituale. È proprio per questo aspetto che, per come la vedo e l’ho vissuta io, in questo periodo dell’anno le prestazioni degli atleti musulmani possono addirittura migliorare”.

Ghoulam ha proseguito raccontando la propria esperienza a Napoli sotto la gestione Benitez: “Quando arrivai al Napoli, l’allenatore in quel momento era Rafa Benitez. Il ritiro coincise col mese di Ramadan e un’altra cosa che caratterizza noi musulmani è la volontà di vivere questo periodo magico in assoluta serenità e senza pesare sugli altri. Inoltre, ero giovane, con meno sicurezza e consapevolezza rispetto a quella che posso avere oggi che sono un adulto. Decisi, perciò, di non comunicare al club che in quei giorni avrei seguito una tabella nutrizionale e degli orari dei pasti diversi rispetto alla maggioranza dei miei compagni di squadra. Benitez mi chiamò nel suo ufficio, convocando sia lo staff tecnico che quello medico: Rafa mi tranquillizzò e mi disse che il club avrebbe fatto il massimo per consentirmi di vivere in serenità, e nelle condizioni ottimali, il mio Ramadan. Nella mia stanza, ad esempio, fu portato un frigorifero: un vero privilegio“.