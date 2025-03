Da Firenze – Vicino il riscatto per Folorunsho: la cifra

Il centrocampista ex Hellas Michael Folorunsho è vicinissimo al riscatto da parte della Fiorentina. Il calciatore italiano attualmente in prestito alla squadra di Palladino verrà riscattato dopo le prestazioni convincenti in maglia gigliata.

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it la cifra pattuita per la buona riuscita dell’operazione ammonta a 8 milioni di euro: “I gigliati hanno versato un milione alla società partenopea per questi primi sei mesi, mentre per acquistarlo a titolo definitivo dovranno aggiungerne altri 8. Se per alcuni suoi compagni, come Colpani e Zaniolo, il riscatto è tutt’altro che sicuro e saranno decisive le loro prestazioni da qui alla fine dell’anno, per Folorunsho invece la sensazione è che la dirigenza viola sia orientata verso la conferma. Al di là del lieve infortunio subito, il centrocampista ex Bari e Verona ha convinto, il suo riscatto non sembra essere in discussione”.