L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra sul futuro mercato del Napoli, analizzando le possibili mosse della società azzurra. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il Napoli non ha mai realmente colmato il vuoto lasciato da Piotr Zielinski, trasferitosi all’Inter a parametro zero. E finora il Napoli non ha acquistato un sostituto con caratteristiche simili al polacco. Tuttavia, questa lacuna potrebbe essere colmata nella prossima finestra estiva di mercato, con diversi nomi che circolano come potenziali rinforzi. Tra i profili considerati spicca ancora Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, il cui contratto scade nel 2026, potrebbe lasciare la capitale a fine stagione, e il Napoli aveva già mostrato interesse per lui lo scorso dicembre. Un altro nome in evidenza è quello di Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Anche l’ucraino è un giocatore che da tempo riscuote apprezzamento da parte della società azzurra e che potrebbe rappresentare un’opzione concreta per rafforzare il reparto.