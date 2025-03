Il Camerun vince 3-1 sulla Libia, nella partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026. Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, recuperato in extremis e convocato dal ct Marc Brys, è rimasto in panchina per tutta la partita.

Sono quindi 0 minuti per l’ex centrocampista del Fulham in queste due partite.