Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda l’utilizzo del VAR. A partire dalle semifinali della coppa Italia, l’arbitro potrà intervenire in audio, allo stadio per spiegare le decisioni prese dopo l’intervento del VAR. Dalla prossima giornata di Serie A sarà diffuso sugli maxischermi la grafica del VARDict che sono delle grafiche televisive durante il controllo VAR.